Traffico Roma del 05-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro cittàdiramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti e code tra riuscite anina da Appia in carreggiata esterna Qual è attratti dal Prenestina al bivio per laL’Aquila e proseguendo sulla percorso Urbano della A24 incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino alla bivio per la tangenziale est code per incidente sulla Tuscolana la pizza di Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro città proseguono i lavori sul viadotto della Magliana chiuso il tratto compreso tra via del ...