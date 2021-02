Subito infortunio per Milik: in dubbio per la gara col PSG (Di venerdì 5 febbraio 2021) La gioia del primo gol si è già ridimensionata per Arkadiusz Milik. L’attaccante, passato al Marsiglia nella scorsa sessione di mercato, ha riportato un fastidio alla coscia che potrebbe compromettere la sua presenza per la prossima sfida, la più sentita, contro il Paris Saint–Germain in programma domenica sera. La notizia è stata riportata da RMC Sport. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) La gioia del primo gol si è già ridimensionata per Arkadiusz. L’attaccante, passato al Marsiglia nella scorsa sessione di mercato, ha riportato un fastidio alla coscia che potrebbe compromettere la sua presenza per la prossima sfida, la più sentita, contro il Paris Saint–Germain in programma domenica sera. La notizia è stata riportata da RMC Sport. L'articolo ilNapolista.

