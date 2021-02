Roma. Picchia la compagna in strada, lei chiede aiuto: le violenze duravano da 5 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha aggredito in strada la compagna mentre erano nei pressi della fermata dell’autobus. E’ successo ieri pomeriggio, in via Boccea all’altezza dell’incrocio con via Urbano II: è qui che la donna “mimando” ha chiesto aiuto a un uomo, che ha immediatamente allertato il 112. I fatti La vittima si trovava nei pressi della fermata in compagnia di C.M.G (queste le sue iniziali) che le urlava contro e la aggrediva sia fisicamente che verbalmente. Una volta saliti sull’autobus, i due sono stati raggiunti dagli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni e del XIII Distretto di Pubblica Sicurezza “Aurelio”, diretto da Alessandro Gullo. Qui i poliziotti hanno trovato la donna tremante e l’uomo che, probabilmente sotto effetto dell’alcool – come se non bastasse – si è scagliato anche contro di loro, minacciandoli e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha aggredito inlamentre erano nei pressi della fermata dell’autobus. E’ successo ieri pomeriggio, in via Boccea all’altezza dell’incrocio con via Urbano II: è qui che la donna “mimando” ha chiestoa un uomo, che ha immediatamente allertato il 112. I fatti La vittima si trovava nei pressi della fermata in compagnia di C.M.G (queste le sue iniziali) che le urlava contro e la aggrediva sia fisicamente che verbalmente. Una volta saliti sull’autobus, i due sono stati raggiunti dagli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiove del XIII Distretto di Pubblica Sicurezza “Aurelio”, diretto da Alessandro Gullo. Qui i poliziotti hanno trovato la donna tremante e l’uomo che, probabilmente sotto effetto dell’alcool – come se non bastasse – si è scagliato anche contro di loro, minacciandoli e ...

