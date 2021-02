Roma, Fonseca: “Juventus forte e diversa da inizio stagione. Servirà ambizione, il capitano…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di vigilia in casa Roma, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus: "Noi e i bianconeri siamo due squadre diverse, loro sono fortissimi, hanno un grande allenatore, sono diversi da quelli di inizio anno. È una squadra intensa, con fiducia e grandi individualità. Noi anche stiamo bene. La squadra di Pirlo mi piace, ha intensità e dinamicità, soprattutto ha fiducia. Poi hanno qualità individuali che tutti conosciamo, sicuramente sono una squadra più forte rispetto all'andata. Per vincere Servirà l'ambizione che mostriamo sempre. Dzeko? Non ho più niente da dire, ha parlato Tiago Pinto. Abbiamo avuto un confronto, Dzeko si è allenato bene, ma domani Cristante sarà capitano".caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di vigilia in casa, l'allenatore giallorosso Pauloha parlato alla vigilia della gara di campionato contro la: "Noi e i bianconeri siamo due squadre diverse, loro sono fortissimi, hanno un grande allenatore, sono diversi da quelli dianno. È una squadra intensa, con fiducia e grandi individualità. Noi anche stiamo bene. La squadra di Pirlo mi piace, ha intensità e dinamicità, soprattutto ha fiducia. Poi hanno qualità individuali che tutti conosciamo, sicuramente sono una squadra piùrispetto all'andata. Per vincerel'che mostriamo sempre. Dzeko? Non ho più niente da dire, ha parlato Tiago Pinto. Abbiamo avuto un confronto, Dzeko si è allenato bene, ma domani Cristante sarà capitano".caption id="attachment ...

