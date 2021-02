Riforma pensioni e quota 100: cosa cambia con Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con l’arrivo di Draghi e l’imminente crisi di Governo il 2021 potrebbe passare alla storia come l’anno della terza grande Riforma pensionistica. Il governo Conte Bis aveva già messo in cantiere diversi progetti riguardanti proprio le pensioni, che prevedevano una grande Riforma partendo da quota 100 e arrivando a predisporre altre forme di pensionamento anticipato. Con l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi, però, la Riforma pensioni potrebbe essere messa in discussione. Nell’aria non c’è uno stravolgimento totale, tuttavia c’è necessita di far quadrare i conti pubblici e la spesa pensionistica diventa subito uno degli argomenti caldi italiani. Leggi anche: Bonus Febbraio 2021: tutti i contributi in arrivo, ecco a chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con l’arrivo die l’imminente crisi di Governo il 2021 potrebbe passare alla storia come l’anno della terza grandestica. Il governo Conte Bis aveva già messo in cantiere diversi progetti riguardanti proprio le, che prevedevano una grandepartendo da100 e arrivando a predisporre altre forme di pensionamento anticipato. Con l’arrivo dia Palazzo Chigi, però, lapotrebbe essere messa in discussione. Nell’aria non c’è uno stravolgimento totale, tuttavia c’è necessita di far quadrare i conti pubblici e la spesastica diventa subito uno degli argomenti caldi italiani. Leggi anche: Bonus Febbraio 2021: tutti i contributi in arrivo, ecco a chi ...

