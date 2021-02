Pankaj Mishra | «La pandemia accelera il declino dell’egemonia ideologica e intellettuale occidentale»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sul Domani un’interessante intervista a, lo scrittore del best seller “L’età della rabbia”. Sostiene che lanon abbia fatto chere ildell’Occidente. E che l’incapacità di paesi come gli Stati Uniti di fronte al Covid sia stata parte di un più ampio fallimento del sistema politico e della burocrazia. Quando saremo nel 2050, dice, e ci guarderemo indietro, «lasarà vista come ciò che hato un processo già profondamente avanzato: il. Ilmateriale è iniziato molto tempo fa, ma l’egemonia era ancora intatta negli anni del. È ...