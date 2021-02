Pandhora | Service Biotech e LINC01087 | le startup vincitrici di BioInItaly a Napoli

Leggi su dire

(Di venerdì 5 febbraio 2021) NAPOLI – Carrozzine superleggere e riabilitazione robotica per la mobilità dei diversamente abili, mattonelle bioformate da materiali di scarto agricolo a impatto zero e plastic free, un kit diagnostico per una diagnosi differenziale rapida e specifica dei tumori della mammella. Sono queste le tre idee imprenditoriali vincitrici della tappa campana di BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative, evento realizzato da Assobiotec in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e dal Cluster Spring, che da 13 anni permette alle imprese innovative biotecnologiche e ai progetti di impresa di incontrare investitori provenienti da tutto il mondo.