Overwatch 2 e Diablo 4 non saranno lanciati quest'anno (Di venerdì 5 febbraio 2021) I fan che speravano di conoscere finalmente le date di uscita di Overwatch 2 o Diablo 4 alla prossima BlizzCon online 2021 di Blizzard rimarranno delusi, dato che il publisher Activision Blizzard ha dichiarato nel suo report finanziario sugli utili che nessuno dei due giochi dovrebbe essere lanciato nel 2021. Non è stata fornita alcuna finestra di uscita. Activision Blizzard ha riferito in un comunicato stampa che la società ha fatto "progressi significativi" sui suoi titoli in sviluppo per "altre proprietà intellettuali chiave" e che la società prevede "un'ulteriore crescita nel 2022 e oltre". I dirigenti hanno detto che Activision Blizzard ha un altro titolo rimasterizzato in lavorazione, apparentemente sulla scia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 . Secondo quanto riferito, il progetto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) I fan che speravano di conoscere finalmente le date di uscita di2 o4 alla prossima BlizzCon online 2021 di Blizzard rimarrdelusi, dato che il publisher Activision Blizzard ha dichiarato nel suo report finanziario sugli utili che nessuno dei due giochi dovrebbe essere lanciato nel 2021. Non è stata fornita alcuna finestra di uscita. Activision Blizzard ha riferito in un comunicato stampa che la società ha fatto "progressi significativi" sui suoi titoli in sviluppo per "altre proprietà intellettuali chiave" e che la società prevede "un'ulteriore crescita nel 2022 e oltre". I dirigenti hdetto che Activision Blizzard ha un altro titolo rimasterizzato in lavorazione, apparentemente sulla scia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 . Secondo quanto riferito, il progetto ...

Eurogamer_it : #Overwatch 2 e #Diablo4: nessun lancio nel 2021. - GamingTalker : Activision Blizzard, Diablo 4 e Overwatch 2 non arriveranno nel 2021: nuovo Call of Duty in uscita quest'anno e nuo… -