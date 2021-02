LIVE Fiorentina-Inter 0-2 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Facile vittoria per i nerazzurri!

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Partita vinta facilmente da parte dei nerazzurri di Conte,che non è mai stata in partita soprattutto in fase offensiva. 94? Finisce la partita0-2. 92? Partita che oramai si avvia alla sua naturale conclusione. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Fuori Lukaku e dentro Pinamonti nell’. 86? Kouamé di testa manda fuori dopo un corner a favore. 84?che non riesce a reagire creando occasioni. 82? Fuori Biraghi e dentro Barreca per la. 80? Fuori Perisic e dentro Darmian per l’. 78? Skriniar di testa sfiora la traversa dopo un corner a favore. 76? Lautaro Martinez con il destro sfiora il secondo palo. 74? Fuori Eysseric, ...