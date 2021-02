Liegi-Bastogne-Liegi 2021, presentato il percorso: c’è la Cote de Desnié prima della Redoute! Quasi 260 km (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è stato presentato il percorso della Liegi-Bastogne-Liegi 2021, Classica Monumento che andrà in scena domenica 25 aprile. Gli organizzatori hanno svelato il tracciato di una delle cinque corse di un giorno più importanti dell’intero panorama ciclistico internazionale. La ribattezzata Doyenne si snoderà lungo un percorso di 259,5 chilometri, ovvero tre in più rispetto a quelli dell’ultima edizione vinta dallo sloveno Primoz Roglic (disputata a ottobre a causa del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria). La Liegi-Bastogne-Liegi sarà infarcita di 11 Cotes. Spicca l’aggiunta dell’esigente Cote de ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è statoil, Classica Monumento che andrà in scena domenica 25 aprile. Gli organizzatori hanno svelato il tracciato di una delle cinque corse di un giorno più importanti dell’intero panorama ciclistico internazionale. La ribattezzata Doyenne si snoderà lungo undi 259,5 chilometri, ovvero tre in più rispetto a quelli dell’ultima edizione vinta dallo sloveno Primoz Roglic (disputata a ottobre a causa del rinvio dovuto all’emergenza sanitaria). Lasarà infarcita di 11s. Spicca l’aggiunta dell’esigentede ...

