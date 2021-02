Lamberto Sposini, il saluto sui social fa commuovere tutti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un nuovo scatto che ha commosso tutti: Lamberto Sposini in compagnia di Barbara d’Urso, ecco il selfie emozionante Ancora un selfie emozionante per Lamberto Sposini in compagnia della sua amica di sempre Barbara D’Urso. Nel 2011 il celebre conduttore è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale prima di andare in onda con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un nuovo scatto che ha commossoin compagnia di Barbara d’Urso, ecco il selfie emozionante Ancora un selfie emozionante perin compagnia della sua amica di sempre Barbara D’Urso. Nel 2011 il celebre conduttore è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale prima di andare in onda con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lesocranio : @ValentinoSpagn1 @carmelitadurso No. Non sono d'accordo. È fin troppo ovvio che il consenso di Lamberto e famiglia… - zazoomblog : Barbara D’Urso il tenero selfie su Instagram con Lamberto Sposini - #Barbara #D’Urso #tenero #selfie - Killyger : @carmelitadurso Manca tanto Lamberto Sposini - zazoomblog : Barbara DUrso la tenera foto con Lamberto Sposini. Fan commossi: «Un vero signore» - #Barbara #DUrso #tenera… - ITERESI1 : La dolcezza infinita di questa foto.. Il vero affetto è questo:'Esserci per un amico, soprattutto nei momenti diffi… -