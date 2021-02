La crisi del Governo non diventi crisi degli apparati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante una crisi di Governo capita che possano scivolare nella “crisi” anche le istituzioni. È il caso del pianeta forze dell’ordine dove, da tanti, tantissimi anni, non vengono sciolti nodi importanti a iniziare dalle assunzioni che, a causa della pandemia, renderanno sempre meno “operativi” poliziotti, carabinieri, finanzieri e penitenziari con comprensibili negativi riflessi sulla collettività. Iniziamo dagli organici, anni addietro la politica pensò bene di ridurre il turn-over degli operatori della sicurezza al 50%. Tema caldo che ha prodotto per anni la seguente domanda: sono troppe le forze dell’ordine nel nostro Paese? La risposta: assistiamo oggi ad un calo generale tra le forze dell’ordine di oltre un -12% che si aggraverà di molto nei prossimi 3-5 anni, con un’età media ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante unadicapita che possano scivolare nella “” anche le istituzioni. È il caso del pianeta forze dell’ordine dove, da tanti, tantissimi anni, non vengono sciolti nodi importanti a iniziare dalle assunzioni che, a causa della pandemia, renderanno sempre meno “operativi” poliziotti, carabinieri, finanzieri e penitenziari con comprensibili negativi riflessi sulla collettività. Iniziamo dagli organici, anni addietro la politica pensò bene di ridurre il turn-overoperatori della sicurezza al 50%. Tema caldo che ha prodotto per anni la seguente domanda: sono troppe le forze dell’ordine nel nostro Paese? La risposta: assistiamo oggi ad un calo generale tra le forze dell’ordine di oltre un -12% che si aggraverà di molto nei prossimi 3-5 anni, con un’età media ...

Confcommercio : “Non faremo mancare a #MarioDraghi il nostro contributo. Le imprese, allo stremo, hanno bisogno di risposte chiare… - fattoquotidiano : 'POI VENNE LA GRECIA' ItaliaViva ha fatto fuori un premier popolarissimo. #Draghi, oltre all’immensa crisi, dovrà a… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - Moixus1970 : RT @daniele_tissone: La crisi del Governo non diventi crisi degli apparati (di D. Tissone) - iris_versari : @AlleracNicola con la crisi climatica vi sono aumentate le temperature: mia cognata dice che il -16° del 1996 non si è più ripresentato -