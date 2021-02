Il suo cane la morde e le fa un graffio, mamma perde le dita delle mani per un'infezione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Viene morsa dal cane di famiglia e perde entrambe le mani. Michelle Ellis, di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra, è stata morsa dal cane di casa mentre provava a metterlo nel suo recinto. Era solo un ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Viene morsa daldi famiglia eentrambe le. Michelle Ellis, di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra, è stata morsa daldi casa mentre provava a metterlo nel suo recinto. Era solo un ...

DiMarzio : Vi ricordate la storia di #Gheddafi Jr al @ACPerugiaCalcio ? ???? #calciomercato #memories - enpaonlus : A Roma un cane picchiato e abbandonato dal suo proprietario ubriaco: il quartiere interviene e lo salva… - enpaonlus : Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta davanti casa da due mesi - LobbaLuisa : RT @Luca_15_5: 'Comune di Noto' : GIUSTIZIA PER SHON IL CANE PRIMA LIBERO E ORA SEGREGATO E TOLTO AL SUO PAPÀ DOPO 8 ANNI - Firma la petiz… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita -