I 'Drive in' per i tamponi potrebbero essere trasformati in punti per il vaccino (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Sanità militare ha in corso uno studio per la trasformazione degli attuali 'Drive in' utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid. Lo studio dovrebbe essere completato e sottoposto alla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, presumibilmente entro la fine della prossima settimana. L'articolo BergamoNews.

