Governo: Zan, 'no veti a priori, ma non può rinunciare a suoi principi' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "È chiaro che, seguendo il percorso indicato dal Quirinale, in questa fase non possono essere posti veti a priori. È però altrettanto chiaro che il Pd non potrà mai rinunciare ai principi che fondano la sua stessa esistenza". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "È chiaro che, seguendo il percorso indicato dal Quirinale, in questa fase non possono essere posti. È però altrettanto chiaro che il Pd non potrà maiaiche fondano la sua stessa esistenza". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.

TV7Benevento : Governo: Zan, 'no veti a priori, ma non può rinunciare a suoi principi'... - newtwitttter1 : @SimoneAlliva sui diritti civili FdI è + a destra della Lega. A volte Salvini quasi non si immischia, la Meloni inv… - FratelliLe : RT @ChiaraScalzi85: Ma gli amici del centrodestra che andranno al governo con #Draghi riusciranno ad abrogare il reddito di cittadinanza ?R… - Chiedonoperme : RT @ChiaraScalzi85: Ma gli amici del centrodestra che andranno al governo con #Draghi riusciranno ad abrogare il reddito di cittadinanza ?R… - PonytaEle : RT @ChiaraScalzi85: Ma gli amici del centrodestra che andranno al governo con #Draghi riusciranno ad abrogare il reddito di cittadinanza ?R… -