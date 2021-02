**Governo: Fornaro, ‘con Draghi non si è parlato di Mes, ma maggioranza su salva Stati non c’è’** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Di Mes non ne abbiamo parlato, ma la maggioranza sul salva Stati in Parlamento non c’è”. Lo dice ai cronisti Federico Fornaro, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, uscendo dalle consultazioni con il presidente del Consiglio Mario Draghi. La delegazione, capeggiata dalla senatrice Loredana De Petris, per poco non si incrocia con la squadra di Iv guidata da Matteo Renzi. “Per l’amor del cielo – dice sferzante De Petris – non me li fate incontrare, dopo quel che hanno fatto…”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Di Mes non ne abbiamo, ma lasulin Parlamento non c’è”. Lo dice ai cronisti Federico, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, uscendo dalle consultazioni con il presidente del Consiglio Mario. La delegazione, capeggiata dalla senatrice Loredana De Petris, per poco non si incrocia con la squadra di Iv guidata da Matteo Renzi. “Per l’amor del cielo – dice sferzante De Petris – non me li fate incontrare, dopo quel che hanno fatto…”. L'articolo CalcioWeb.

Non firmeremo mai il programma di un governo in cui ci sia la flat tax", ha quindi spiegato Federico Fornaro di Leu al termine delle consultazioni con Mario Draghi. Leggi anche Governo Draghi, ...

...sovranisti "E' difficile mettere insieme forze che hanno difeso le scelte del governo con chi a settimane alterne lisciava il pelo al negazionismo",ha detto il capogruppo alla Camera di Leu, Fornaro,...

Consultazioni Governo tecnico Mario Draghi: diretta video streaming, oggi Pd, LeU, Renzi, Meloni e Berlusconi. Lo scontro Lega-Conte-M5s ...

Oggi le consultazioni con Italia Viva, Partito Democratico e Forza Italia. A guidare la delegazione azzurra sarà Silvio Berlusconi ...

