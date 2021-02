Governo Draghi, Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non voterà la fiducia» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Governo Draghi Meloni – Venerdì 5 febbraio 2021. Dopo la pausa pranzo, sono riprese alla Camera le consultazioni di Mario Draghi con i partiti. Il presidente del Consiglio incaricato ha ricevuto nel primo pomeriggio la delegazione di Fratelli d’Italia, guidata da Giorgia Meloni. Assieme a lei, che si è presentata ancora con le stampelle per via di un infortunio, i due capigruppo di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire arriveranno quella del Partito democratico, guidata da Nicola Zingretti, e infine quella di Forza Italia, che avrà in testa Antonio Tajani. Assente Berlusconi, che ha contattato telefonicamente l’ex presidente della Bce. Governo Draghi Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Venerdì 5 febbraio 2021. Dopo la pausa pranzo, sono riprese alla Camera le consultazioni di Mariocon i partiti. Il presidente del Consiglio incaricato ha ricevuto nel primo pomeriggio la delegazione di Fratelli d’Italia, guidata da Giorgia. Assieme a lei, che si è presentata ancora con le stampelle per via di un infortunio, i due capigruppo di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire arriveranno quella del Partito democratico, guidata da Nicola Zingretti, e infine quella di Forza Italia, che avrà in testa Antonio Tajani. Assente Berlusconi, che ha contattato telefonicamente l’ex presidente della Bce.: «Mai con Pd, M5S o. Fdl non ...

