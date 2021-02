Fonseca, tregua con Dzeko: 'Abbiamo parlato, si è allenato bene. Verrà in panchina' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un Paulo Fonseca decisamente più sereno rispetto alle ultime settimane è quello che si presenta a Trigoria prima della partenza per Torino. La fine del mercato - e del caso Dzeko - hanno restituito al ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un Paulodecisamente più sereno rispetto alle ultime settimane è quello che si presenta a Trigoria prima della partenza per Torino. La fine del mercato - e del caso- hanno restituito al ...

