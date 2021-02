Fiorentina-Inter 0-0 diretta Ci prova Eysseric | palla fuori

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - DiMarzio : Le parole di #Marotta a pochi minuti da #FiorentinaInter - brichiel : RT @ilciccio67: Inter che non restituisce la palla messa fuori dalla Fiorentina. W lo sport. #intermerda - todocambia73 : La Fiorentina mette il pallone fuori volontariamente perché un giocatore dell'Inter è a terra. Alla ripresa l'Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Queste le parole di Daniele Pradè , ds della, nel prepartita del match di campionato contro l'. Lalavora al rinforzo della rosa, ma anche nelle strutture sportive. È ...Segui il match in tempo reale: al Franchi i nerazzurri - reduci dalla sconfitta con la Juve in coppa Italia, vanno a caccia dei tre punti per salire da soli in?La 13esima giornata di serie A femminile scalpita e a presentarcela ci pensa Mattia Del Giudice, redattore di Cartellino Rosa.Con lui ha la possibilità di vincere una partita che non sarà facile, perché la Viola si sta riprendendo. SANCHEZ – “Lautaro da più garanzie, ma magari Conte pensa che possa essere decisivo nell’ultim ...