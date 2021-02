Elisabetta II: la storia e la vita di una regina “per caso” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ricordo ancora quando in classe mi toccava dividerla con Romolo”, si legge in uno dei tanti post del gruppo Facebook Povery, in onore del compleanno della regina, che con ironia commenta gli avvenimenti della famiglia reale britannica, e poi altri: “Il 21 aprile è il giorno delle cose eterne” riferito anche all’anniversario della fondazione di Roma, “Dobbiamo preoccuparci del mondo che lasceremo alla regina Elisabetta”, “Il Coronavirus ha incontrato la regina e ha fatto marcia indietro”… Frasi come queste, oltre a far scappare un sorriso, mettono in luce diversi fattori; che la regina Elisabetta sia ormai una figura iconica in tutto il mondo, non solo per il ruolo che riveste, e amatissima anche al di fuori dei confini del suo regno. Il 21 aprile la regina ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ricordo ancora quando in classe mi toccava dividerla con Romolo”, si legge in uno dei tanti post del gruppo Facebook Povery, in onore del compleanno della, che con ironia commenta gli avvenimenti della famiglia reale britannica, e poi altri: “Il 21 aprile è il giorno delle cose eterne” riferito anche all’anniversario della fondazione di Roma, “Dobbiamo preoccuparci del mondo che lasceremo alla”, “Il Coronavirus ha incontrato lae ha fatto marcia indietro”… Frasi come queste, oltre a far scappare un sorriso, mettono in luce diversi fattori; che lasia ormai una figura iconica in tutto il mondo, non solo per il ruolo che riveste, e amatissima anche al di fuori dei confini del suo regno. Il 21 aprile la...

esteemportugal : Io spero che questa sera non si facciano cambi di argomento in modo cringe tipo che un minuto prima si parla del fu… - BELIN971 : @QueenG80328621 Una storia di due anni fa.. che per una settimana ci ha fracassato le p..e con tanto di pianto....p… - PierpaoloFans : RT @TuttiMutiiii: Avete accusato Pier che parlava con Alda e alla fine ha detto Le stavo raccontando la mia storia, la cosa di Elisabetta e… - noora60735380 : @salutiebaci1 penso anche io, gli stanno facendo un testa enorme con sta storia di elisabetta - buongiornissim8 : #prelemi purtroppo dobbiamo capire che le ##gregorelle stanno rosicando come non mai, oggi dopo sti aerei pierpaolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta storia Pupi Avati presenta Lei mi parla ancora: "una storia d'amore esagerata e totalizzante"

... padre di Elisabetta e Vittorio - nel quale raccontava dell'amore con la donna che era stata sua moglie per sessantacinque anni, Rina Cavallini . Un film e una storia che parla di un amore che dura "...

"Lei mi parla ancora", Pupi Avati: per ridare immortalità all'amore

Ispirato al libro scritto da Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio e Elisabetta, il film racconta la storia di un uomo anziano (interpretato da Renato Pozzetto) che ha appena perso la moglie dopo 65 ...

Elisabetta I, una vita per l'Inghilterra Focus Pupi Avati presenta Lei mi parla ancora: "una storia d'amore esagerata e totalizzante"

L'82enne regista bolognese torna sugli schermi (per ora, quelli di Sky) con un film interpretato da Renato Pozzetto e liberamente tratto dal libro omonimo di Giuseppe Sgarbi edito da Skira e ripubblic ...

GF VIP 5, lo strano messaggio aereo per le #romeraci manda in crisi Giulia Salemi

Ma torniamo al messaggio arrivato nel pomeriggio del 5 febbraio 2021 sulla casa del GF VIP 5. Le parole portare in cielo dall’aereo hanno mandato in crisi Giulia Salemi mentre sui social è esploso il ...

... padre die Vittorio - nel quale raccontava dell'amore con la donna che era stata sua moglie per sessantacinque anni, Rina Cavallini . Un film e unache parla di un amore che dura "...Ispirato al libro scritto da Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio e, il film racconta ladi un uomo anziano (interpretato da Renato Pozzetto) che ha appena perso la moglie dopo 65 ...L'82enne regista bolognese torna sugli schermi (per ora, quelli di Sky) con un film interpretato da Renato Pozzetto e liberamente tratto dal libro omonimo di Giuseppe Sgarbi edito da Skira e ripubblic ...Ma torniamo al messaggio arrivato nel pomeriggio del 5 febbraio 2021 sulla casa del GF VIP 5. Le parole portare in cielo dall’aereo hanno mandato in crisi Giulia Salemi mentre sui social è esploso il ...