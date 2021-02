Compagni cinesi amatevi di nascosto (Di sabato 6 febbraio 2021) Intendiamo la libertà come ciò che ci dà il governo cinese, afferma Xuanyi He, volontaria del gay center «Chengdu Rainbow» nella capitale del Sichuan, raccontando al manifesto la costante repressione sulla comunità Lgbt cinese. Chengdu ha una realtà Lgbt dinamica, tanto da aver guadagnato l’appellativo di «Gaydu»: bar e saune, attività culturali, eventi di raccolta fondi, iniziative di sostegno psicologico e legale animano la comunità locale, attraendo anche chi arriva da fuori città. Chengdu ha a lungo avuto la reputazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Intendiamo la libertà come ciò che ci dà il governo cinese, afferma Xuanyi He, volontaria del gay center «Chengdu Rainbow» nella capitale del Sichuan, raccontando al manifesto la costante repressione sulla comunità Lgbt cinese. Chengdu ha una realtà Lgbt dinamica, tanto da aver guadagnato l’appellativo di «Gaydu»: bar e saune, attività culturali, eventi di raccolta fondi, iniziative di sostegno psicologico e legale animano la comunità locale, attraendo anche chi arriva da fuori città. Chengdu ha a lungo avuto la reputazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

puffosaltatore : @ladeni_79 In classe di giovanni ci sono sei ragazzi cinesi, che vengono da prato. Per lui sono i miei compagni di… - _raffyly : Che poi quando nel 2012 era di moda seguire le direzioni c'erano sempre i compagni alternativi che 'oh no segui que… - oliviero84 : @ragnar_legend @RonnyBandiera @marifcinter Intanto a parte kantè tutti quelli per cui aveva sbattuto i piedi gliel'… - Marco36023053 : @matteosalvinimi Certo che i Compagni pur di dare ragione a Salvini(molte volte dice cose giuste) tirano fuori la s… - UtherPe1 : 2008 Cina Dalian City ero con Guo Ming, il mio interprete, giungemmo in albergo, per Lui niente camera. Come mai?… -