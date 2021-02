Cagliari, Giulini: “Sono contento che non ci sia più Spadafora, ora i vaccinati negli stadi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Sono contento che Spadafora non ci sia più e che ora arrivi il governo Draghi, spero proprio che almeno i vaccinati li facciano entrare”. E’ dura la presa di posizione del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, nel corso della presentazione dei nuovi acquisti Rugani e Asamoah, riferendosi all’addio del tanto criticato ministro dello sport Vincenzo Spadafora in seguito alla caduta del Governo Conte-bis: “Comunque anche se gli stadi dovessero rimanere chiusi mi sembra che ci stiamo preparando al meglio per la prossima stagione. I segnali Sono buoni anche per i diritti tv, si intravede una luce. Un po’ di ottimismo per il Paese e per il mondo del calcio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “chenon ci sia più e che ora arrivi il governo Draghi, spero proprio che almeno ili facciano entrare”. E’ dura la presa di posizione del presidente del, Tommaso, nel corso della presentazione dei nuovi acquisti Rugani e Asamoah, riferendosi all’addio del tanto criticato ministro dello sport Vincenzoin seguito alla caduta del Governo Conte-bis: “Comunque anche se glidovessero rimanere chiusi mi sembra che ci stiamo preparando al meglio per la prossima stagione. I segnalibuoni anche per i diritti tv, si intravede una luce. Un po’ di ottimismo per il Paese e per il mondo del calcio”. SportFace.

