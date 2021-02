Bimbo ucciso a Castelvolturno | il patrigno resta in carcere e accusa la compagna | era lei a picchiarlo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato convalidato dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Rosaria Dello Stritto, il fermo del 26enne nigeriano Omar Khalifa,to di averil figlio di due anni della, un 29enne di origine liberiana. L’uomo resterà in, avendo il giudice per le indagini preliminari emesso ordinanza di custodia cautelare. Il fatto è avvenuto a Castel Volturno scorso due febbraio. Khalifa, difeso dall’avvocato Felice Belluomo, ha risposto alle domande del gip, e si è difeso spiegando che il “era caduto nella culla” e di essere intervenuto “per cercare di rianimarlo”; ha poi ricordato come il martedì in cui è successo il fatto, avesse acto la convivente e Gianni alla clinica Pineta ...