Barbara D’Urso risponde a Memo Remigi | “Mai con un uomo sposato”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Hanno avuto un eco non indifferente le dichiarazioni rese dain alcune interviste rilasciate in questi giorni. L’artista ha raccontato d’aver avuto una relazione conad inizio della carriera della conduttrice, lei era una giovane alle prime esperienze nel mondo dello spettacolo mentre lui era già un musicista affermato e ancheha riferito d’aver tradito la moglie con la conduttrice di punta del pomeriggio di Mediaset, ha raccontato di essere stato scoperto e la consorte lo ha cacciato di casa. Ha poi aggiunto d’aver preso un appartamento cone hanno convissuto per un periodo, lui era molto protettivo con lei soprattutto perché era più grande. Il musicista si è poi riappacificato con la moglie ...