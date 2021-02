Australian Open 2021 | tabellone femminile | sorteggio duro per Camila Giorgi | non fortunate le altre azzurre

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ stato sorteggiato nella notte ildegli, prima prova del Grande Slam, che prenderà il via a Melbourne lunedì. Andiamo a scoprire cos’è emerso dalle segrete stanze nei dintorni di Melbourne Park. Per la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, inizia dalla montenegrina Danka Kovinic: con la ventiseienne non ci sono precedenti. Il suopotrebbe vivere del derby, molto affascinante, con Daria Gavrilova al secondo turno, ma in generale è abbastanza favorevole almeno fino agli ottavi, dove potrebbe esserci Karolina Pliskova, con cui è avanti 4-2 nei confronti diretti. La vincitrice del 2020, l’americana Sofia Kenin, non ha avuto una gran mano dalla sorte. Oltre a finire nel lato di semifinale di Barty, infatti, si trova una situazione irta di ...

Tutti i tennisti e le persone accreditate testati per il Covid - 19 a seguito di un caso positivo in un hotel prima dell'Australian Open sono risultati negativi, hanno annunciato oggi gli organizzatori del torneo. "Tutti i test effettuati ieri sono stati negativi", secondo un tweet dall'account ufficiale dell'Australian Open.