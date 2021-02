Al Dig Eat 2021 ricetta degli esperti per digitalizzazione Pa | “Sfruttare Recovery Plan”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Una vera transizione digitale della Pubblica Amministrazione col più efficiente sfruttamento delle risorse previste nel Recovery Plan richiede un cambio netto delle regole del gioco: dalla definizione di vincoli nella pianificazione, alle strategie di formazione di manager e dipendenti, dal ripensamento dei processi organizzativi allo snellimento legislativo (che non sia semplicistico). Lo assicurano alcuni dei maggiori esperti italiani di digitalizzazione intervenuti durante la web conference “PA e eGov”, trasmessa lo scorso 3 febbraio, nel corso della terza settimana del DIG.eat 2021, l’evento sul digitale promosso da ANORC e Digital & Law Department in corso sino al 12 febbraio. Il contenuto integrale è accessibile comodamente on demand, registrandosi su piattaforma https://www.digeat.it/.

