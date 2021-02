Ajax, che pasticcio Onana: sospeso per un farmaco della moglie (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Ajax annuncia che Onana è risultato positivo al doping in un controllo del 30 ottobre: portiere sospeso per 12 mesi, si ricorrerà al Cas Altra grana in casa Ajax. I lanceri hanno comunicato la sospensione per un anno imposta dall’Uefa per il portiere André Onana. Il 24enne portiere camerunese molto seguito da importanti club europei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’annuncia cheè risultato positivo al doping in un controllo del 30 ottobre: portiereper 12 mesi, si ricorrerà al Cas Altra grana in casa. I lanceri hanno comunicato la sospensione per un anno imposta dall’Uefa per il portiere André. Il 24enne portiere camerunese molto seguito da importanti club europei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

SimoneGambino : Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato squalificato per 12 mesi dall'UEFA (in tutte le competizioni) per doping.… - sportli26181512 : Ajax, Onana positivo a controllo antidoping: sospeso 12 mesi: I Lancieri comunicano la decisione dell'UEFA dopo che… - teo_acm : RT @SimoneGambino: Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato squalificato per 12 mesi dall'UEFA (in tutte le competizioni) per doping. L'… - cn1926it : #Ajax, che tegola! #Onana squalificato dall'#UEFA per doping. Il club: :' È successo per sbaglio' - TZK4ON : @AnStorti Secondo ciò che il comunicato ufficiale dell' Ajax l'anno scorso non si è sentito bene e ha preso una sos… -