Willy, si aggrava ancora la posizione dei fratelli Bianchi. Che cosa rischiano adesso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambia l'accusa per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni lo scorso settembre a Colleferro. Dalla Procura non sarà più contestato l'omicidio preterintenzionale, ma volontario agli indagati Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La nuova accusa contestata dalla Procura è contenuta in una nuova ordinanza di custodia cautelare, che è stata notificata oggi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro ai quattro indagati, dopo le nuove indagini. La nuova ordinanza integra e modifica la misura cautelare emessa nel settembre scorso. Il provvedimento è frutto delle indagini compiute dai carabinieri attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, sommarie informazioni testimoniali e accertamenti vari, con cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei

