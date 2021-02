“Voglio dire a quel signore…”. Barbara D’Urso perde il controllo: sfuriata in diretta e gelo in studio (Di giovedì 4 febbraio 2021) “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”. “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso”. Memo Remigi ha poi spiegato: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”. Sono le dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato al settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovreitradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante dile tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”. “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fula con”. Memo Remigi ha poi spiegato: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”. Sono le dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato al settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato ...

