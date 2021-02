Un altro giro: candidato ai Golden Globes (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha sbancato, all’ EFA, Thomas Vinterberg con UN altro giro, un’opera divisa tra uomo, alcool e desiderio di vita, che si aggiudica tutti i premi più importanti: miglior film, regia, attore (Mads Mikkelsen) e sceneggiatura (scritta dallo stesso regista insieme a Tobias Lindholm). E adesso la notizia che il film ha ottenuto la candidatura ai 78th Golden Globe Awards nella candidatura Miglior Film in lingua straniera. Di cosa parla “Un altro giro”? C’è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha sbancato, all’ EFA, Thomas Vinterberg con UN, un’opera divisa tra uomo, alcool e desiderio di vita, che si aggiudica tutti i premi più importanti: miglior film, regia, attore (Mads Mikkelsen) e sceneggiatura (scritta dallo stesso regista insieme a Tobias Lindholm). E adesso la notizia che il film ha ottenuto la candidatura ai 78thGlobe Awards nella candidatura Miglior Film in lingua straniera. Di cosa parla “Un”? C’è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati ...

laurabartolo66 : RT @EttoreBaita: Altro giro altra riunione pomeridiana che non ho assolutamente voglia di fare. Buona continuazione a tutte/i https://t.co… - EttoreBaita : Altro giro altra riunione pomeridiana che non ho assolutamente voglia di fare. Buona continuazione a tutte/i - stilxsmccall : ho i capelli mossi e sono bruttissimi, non provate a dire il contrario. a differenza dei capelli ricci quelli mossi… - adealdis : Ho apprezzato Conte per: - L’appoggio a Draghi che può vincere le resistenze dei 5s - Il ringraziamento a Mattarell… - zuvonov : RT @boni_castellane: Sono affascinato dalla posizione (?) del M5S che nel giro di qualche ora è passato da 'le elezioni in questo momento s… -