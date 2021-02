Sputnik V e Nord Stream. Washington e l’allaccio Mosca-Berlino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Cremlino aspettava la conferma che il suo vaccino anti-Covid, “Sputnik V”, avesse termini di efficacia alti. Il fatto che intanto avesse iniziato la distribuzione spiega il senso dell’attesa: anticipare i tempi, allargare la base dei test clinici con la diffusione, serviva e per bruciare sul tempo gli avversari della corsa al siero, e per ottenere risultati facili su un set più ampio di individui. Lo studio pubblicato su Lancet (rivista medica inglese, tra le più autorevoli del mondo) è di importanza centrale perché permette a Vladimir Putin di mostrarsi in grado di cooperare quando qualcuno da Bruxelles chiamerà a Mosca — semmai questo accadrà. Come con la firma per il prolungamento dell’accordo “New Start” sulle testate nucleari, anche con l’arma strategica antivirale c’è spazio perché Putin si mostri honest broker con l’Occidente sui grandi ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Cremlino aspettava la conferma che il suo vaccino anti-Covid, “V”, avesse termini di efficacia alti. Il fatto che intanto avesse iniziato la distribuzione spiega il senso dell’attesa: anticipare i tempi, allargare la base dei test clinici con la diffusione, serviva e per bruciare sul tempo gli avversari della corsa al siero, e per ottenere risultati facili su un set più ampio di individui. Lo studio pubblicato su Lancet (rivista medica inglese, tra le più autorevoli del mondo) è di importanza centrale perché permette a Vladimir Putin di mostrarsi in grado di cooperare quando qualcuno da Bruxelles chiamerà a— semmai questo accadrà. Come con la firma per il prolungamento dell’accordo “New Start” sulle testate nucleari, anche con l’arma strategica antivirale c’è spazio perché Putin si mostri honest broker con l’Occidente sui grandi ...

