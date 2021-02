“Sì a Draghi, M5S dialoghi con lui”. E pure la Raggi salta sul carro di SuperMario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra la folta schiera di chi è pronto a salire sul carro di Mario Draghi c’è anche Virginia Raggi: “È il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!”, dice la sindaca di Roma a Il Foglio, sposando di fatto la linea di Luigi Di Maio. “Io mi concentrerei sui temi – aggiunge -. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid”.



E sulla squadra Virginia Raggi spiega: “Rispetto al ‘governo dei tecnici’, credo che la partecipazione politica sarà sicuramente maggiore. Diffido di un governo formato esclusivamente da tecnici. Ma, lo ripeto, il tema deve essere il programma”. La grillina dice al Foglio che il M5s, il suo partito, deve mettersi ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra la folta schiera di chi è pronto a salire suldi Marioc’è anche Virginia: “È il momento di rompere gli schemi: con Mariosi. E sui temi!”, dice la sindaca di Roma a Il Foglio, sposando di fatto la linea di Luigi Di Maio. “Io mi concentrerei sui temi – aggiunge -. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid”.E sulla squadra Virginiaspiega: “Rispetto al ‘governo dei tecnici’, credo che la partecipazione politica sarà sicuramente maggiore. Diffido di un governo formato esclusivamente da tecnici. Ma, lo ripeto, il tema deve essere il programma”. La grillina dice al Foglio che il M5s, il suo partito, deve mettersi ...

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - borghi_claudio : E quale sarebbe la maggioranza che sosterrà Draghi? Il M5S vota Draghi? Quello che faremo noi ovviamente non pot… - DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - Claudia19485227 : RT @claudio_2022: M5s, Luigi Di Maio apre a Mario Draghi: 'Dobbiamo essere maturi', verso il governo tecnico-politico. I 5S fanno arrossir… - messveneto : Conte: “Buon lavoro a Draghi. Auspico governo politico”. Consultazioni, oggi si parte alle 15.30. Sabato l’incontro… -