Salerno | tentano di fuggire ad un controllo | due arresti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono due le persone arrestate dai carabinieri dopo un’operazione effettuata nella notte appena trascorsa. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri diè stata insospettita dall’andatura di una Smart in zona Via Asiago. Gli occupanti, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato la fuga, venendo però bloccati dopo pochi istanti. L’atteggiamento ha chiaramente portato i militari ad effettuare una serie di controlli sui due soggetti, procedendo anche a perquisizione sul posto. Il 20enne P.A. e il 18enne M.C. , entrambi salernitani, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, motivo per cui le attività sono proseguite anche all’interno delle rispettive abitazioni. Il sequestro finale ammonta a quasi 100 grammi di stupefacente, circa 3000 euro in vari tagli (potenziale ...