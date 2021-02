Rugby, Sei Nazioni 2021: le favorite. Inghilterra e Francia sopra tutte (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inizia questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2021 e quello di quest’anno si presenta come un torneo molto particolare. La pandemia che ha sconvolto il mondo intero ha rivoluzionato calendari e preparazione di tutti i campionati di Rugby e le squadre si presenteranno al via con molti dubbi e tante incertezze. Ma, nonostante ciò, le favorite sembrano non essere cambiate. In pole position, ovviamente, c’è l’Inghilterra campione in carica. Eddie Jones ha dominato il 2020 e la rosa a sua disposizione non è cambiata rispetto allo scorso autunno. Gli inglesi sono in costante crescita e anche i nuovi innesti possono alzare il livello della squadra. L’Inghilterra è formazione esperta, abituata a giocarsi il titolo e Jones ha ancora il vantaggio di essere uno dei pochissimi tecnici confermati ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inizia questo weekend il Guinness Seie quello di quest’anno si presenta come un torneo molto particolare. La pandemia che ha sconvolto il mondo intero ha rivoluzionato calendari e preparazione di tutti i campionati die le squadre si presenteranno al via con molti dubbi e tante incertezze. Ma, nonostante ciò, lesembrano non essere cambiate. In pole position, ovviamente, c’è l’campione in carica. Eddie Jones ha dominato il 2020 e la rosa a sua disposizione non è cambiata rispetto allo scorso autunno. Gli inglesi sono in costante crescita e anche i nuovi innesti possono alzare il livello della squadra. L’è formazione esperta, abituata a giocarsi il titolo e Jones ha ancora il vantaggio di essere uno dei pochissimi tecnici confermati ...

Luca_Monta_ : RT @CanaleOvale: Una chiacchierata sul rugby (e non solo) con Antonio Pellegrini. Quest'ultimo è il Media Manager della nazionale italiana… - Laemmedimarco : RT @CanaleOvale: Una chiacchierata sul rugby (e non solo) con Antonio Pellegrini. Quest'ultimo è il Media Manager della nazionale italiana… - vitasportivait : RT @CanaleOvale: Una chiacchierata sul rugby (e non solo) con Antonio Pellegrini. Quest'ultimo è il Media Manager della nazionale italiana… - CanaleOvale : Una chiacchierata sul rugby (e non solo) con Antonio Pellegrini. Quest'ultimo è il Media Manager della nazionale i… - sportface2016 : #SixNationsRugby #Rugby, Sei Nazioni 2021: definite le date del Torneo femminile e U20 -