Renzi: «Il Recovery si scrive in tre giorni con una buona squadra» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il governo Conte è caduto dopo l'uscita dalla maggioranza di Italia Viva. Renzi è stato l'artefice di tutto, questo è poco ma sicuro. Proprio Renzi ha rilasciato una intervista al quotidiano Repubblica in cui tra stilettate al vecchio Premier Conte e al suo governo e sue idee, annuncia la fiducia a Mario Draghi. Il Recovery Plan per Renzi è alla base di tutto «Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese», così inizia l'intervista a Repubblica di quello che la stampa pro Conte e anti Renziana chiama «Demolition man». Piacerà o no, avrà sbagliato i tempi vista la grave emergenza in cui versa il Paese, ma Matteo Renzi ha dato una lezione politica a tutti. Non si può certo negare questo. Voleva far cadere Conte? ci è ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il governo Conte è caduto dopo l'uscita dalla maggioranza di Italia Viva.è stato l'artefice di tutto, questo è poco ma sicuro. Proprioha rilasciato una intervista al quotidiano Repubblica in cui tra stilettate al vecchio Premier Conte e al suo governo e sue idee, annuncia la fiducia a Mario Draghi. IlPlan perè alla base di tutto «Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese», così inizia l'intervista a Repubblica di quello che la stampa pro Conte e antiana chiama «Demolition man». Piacerà o no, avrà sbagliato i tempi vista la grave emergenza in cui versa il Paese, ma Matteoha dato una lezione politica a tutti. Non si può certo negare questo. Voleva far cadere Conte? ci è ...

repubblica : Matteo Renzi: 'Draghi fino al 2023 e Recovery riscritto da capo. Felice ma ho patito l'odio' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Matteo Renzi: 'Draghi fino al 2023 e Recovery riscritto da capo. Felice ma ho patito l'odio' [di Ste… - RaiNews : Dopo tanti anni non hanno ancora capito che se sono convinto di una battaglia vado fino in fondo' - foyli : RT @DDeliolanes: Renzi confessa: tutto il teatro riguardava il Recovery Fund e l’MES - Massimi37634824 : @nzingaretti Lascia stare non chiedere niente, c'è Draghi davanti a te non Conte e Casalino, sa cosa serve e sa cos… -