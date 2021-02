Renzi esulta: 'Draghi miglior premier possibile, saprà trovare una via d'uscita dalla crisi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Esprime soddisfazione Matteo Renzi per il nome di Mario Draghi a capo dell'esecutivo. "Penso che Draghi sia il miglior presidente del Consiglio per l'Italia, in particolare in questo momento. Draghi ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Esprime soddisfazione Matteoper il nome di Marioa capo dell'esecutivo. "Penso chesia ilpresidente del Consiglio per l'Italia, in particolare in questo momento....

