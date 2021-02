Protext! Quando il tessuto si fa manifesto. Il dissenso in mostra al Centro Luigi Pecci di Prato

(Di giovedì 4 febbraio 2021) di Fiorella Franchini “La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, – scrive Isabel Allende – alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi, tutti i fili servono”. La tessitura come metafora dell’esistenza, dono di conoscenza fatto all’umanità da divinità femminili legate alla Dea Madre. Arianna, Aracne e Anankè, le Parche, le tre Moire greche, la dea russa Makoš, le norne scandinave, la Nut egizia e le Janas, in tutti i miti determinano la nascita e la morte, l’intreccio del destino. Tessere è espressione di cultura, di progresso economico, e di evoluzione sociale, ma è anche espressione di protesta, e ne rende testimonianza unaoriginale e simbolica intitolatailsi fa, a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini. Fino al 14 ...

