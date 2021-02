Mourinho: «Bale in panchina? Anche Vidal e Ronaldo erano scontenti» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Josè Mourinho parla della scelta di lasciare in panchina Gareth Bale contro il Chelsea: le parole del tecnico del Tottenham Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara tra Tottenham e Chelsea. Gareth Bale ancora in panchina, allora Mourinho risponde così sull’esclusione del gallese ex Real Madrid. Bale IN panchina – «Qualcuno si è lamentato. Ho visto Inter-Juve, Vidal e Ronaldo non erano contenti di essere sostituiti. Sono cose che capitano. Vinicius è venuto qui per affrontare sfide difficili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Josèparla della scelta di lasciare inGarethcontro il Chelsea: le parole del tecnico del Tottenham Josèha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara tra Tottenham e Chelsea. Garethancora in, allorarisponde così sull’esclusione del gallese ex Real Madrid.IN– «Qualcuno si è lamentato. Ho visto Inter-Juve,noncontenti di essere sostituiti. Sono cose che capitano. Vinicius è venuto qui per affrontare sfide difficili». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Tottenham-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Derby londinese tra due 'deluse' della P… - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #Messi Real Madrid, Bale è un problema: anche Mourinho è insoddisfatto - CalcioPillole : Il #Tottenham non ha intenzione di continuare con Gareth #Bale. Il giocatore, tuttavia, sarà extracomunitario per… - MattiaDota : @GiacomoGiura @AFTVRelated @GiuseppeA_7 Ce lo vedo mourinho fare il match di addio alla carriera vs bale AHAHAH - zazoomblog : Brighton-Tottenham (domenica ore 20:15): formazioni ufficiali quote pronostici. Bergwijn-Bale-Son per Mourinho -… -