Ministero Giustizia polacco propone "stanze del pianto" per donne costrette a partorire: esplodono le polemiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Ministero della Giustizia polacco è stato criticato duramente dopo aver annunciato di voler sostenere le donne costrette a partorire a causa del divieto, ormai quasi totale di aborto, imposto dal governo. Recentemente è infatti entrata in vigore – con valore di legge – la sentenza della Corte Costituzionale che vieta l'aborto, salvo in caso di incesto, stupro o pericolo per la vita della madre. Il Ministero di Giustizia ha proposto di instituire una "stanza personale" per le donne, in cui avranno la "possibilità di piangere". La proposta fa parte di una serie di idee avanzate dai partiti politici, in risposta alla pubblicazione della scorsa settimana di una sentenza del Tribunale costituzionale, che l'ha così fatta ...

