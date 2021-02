Meteo, l’anticiclone dura poco: nel weekend tornano piogge e nevicate (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continua ad essere incerto il Meteo sulla penisola, con l’anticiclone pronto a dire addio già nel weekend. Torneranno piogge e nevicate nel fine settimana. l’anticiclone che abbiamo accolto nella giornata di ieri è pronto a dissolversi nelle prossime ore, con il Meteo pronto a riaccogliere il maltempo nel fine settimana. Gli esperti Meteorologi hanno definito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continua ad essere incerto ilsulla penisola, conpronto a dire addio già nel. Tornerannonel fine settimana.che abbiamo accolto nella giornata di ieri è pronto a dissolversi nelle prossime ore, con ilpronto a riaccogliere il maltempo nel fine settimana. Gli espertirologi hanno definito L'articolo proviene da Inews.it.

