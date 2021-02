Matuidi sulla piaga razzismo in Italia | «Avrei voluto che ci fossimo fermati»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ex centrocampista della Juve, Blaise, torna ad affrontare il temain un’intervista con Kimpembe «Io l’ho vissuto anche inche ci. Purtroppo non è stato così». In un’intervista rilasciata a Goal insieme a Kimpembe, l’ex Juveè tornato a parlare del tema. Il centrocampista, attualmente in MLS all’Inter Miami, ha poi concluso con un nuovo appello: «Troppi episodi vengono fatti passare. È il momento di dire davvero stop». MIAMI – «Va bene, la mia famiglia sta molto bene qui. Si sono adattati velocemente, c’è sempre il sole. Questo è il sogno americano, come si suol dire. Nel calcio è la MLS. Ci sono dei giovani bravi, c’è un buon livello. La differenza con l’Europa è ...

Ultime Notizie dalla rete : Matuidi sulla

Calcio News 24

... Blaise, ha rilasciato un'intervista a Goal.com. Le sue dichiarazioni si riferiscono alla ... Non sei più concentratopartita, pensi ad altro. Abbiamo deciso di non giocare e penso che sia ...... che ieri ha spento 43 candelinesua torta di compleanno. Risiede proprio in questo mix tra ... McKennie (1998), Chiesa (1997), Arthur (1996) e il ritorno di Morata (1992), via, Pjanic, ...L’ex centrocampista della Juve, Blaise Matuidi, torna ad affrontare il tema razzismo in un’intervista con Kimpembe ...Matuidi a Goal.com: "Psg-Basaksehir? Facemmo bene a fermarci. Noi siamo degli esempi. Troppi episodi vengono fatti passare" ...