Masterchef Italia 10 giovedì 4 febbraio 2021 gli eliminati sono (Spoiler) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Masterchef Italia 10 giovedì 4 febbraio una sfida sui 4 elementi e un’esterna sul lago d’Iseo, ospite Terry Giacomello; chi sarà eliminato? Masterchef Italia 10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 di giovedì 4 febbraio 2021 con altre due puntate da non perdere sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Gli 11 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box legata ai 4 elemnti, un Invention Test con lo chef Terry Giacomelli e una prova in esterna sul Lago D’Iseo che farà finire al Pressure la squadra perdente. Le puntate di giovedì 4 febbraio in ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)10una sfida sui 4 elementi e un’esterna sul lago d’Iseo, ospite Terry Giacomello; chi sarà eliminato?10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 dicon altre due puntate da non perdere sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Gli 11 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box legata ai 4 elemnti, un Invention Test con lo chef Terry Giacomelli e una prova in esterna sul Lago D’Iseo che farà finire al Pressure la squadra perdente. Le puntate diin ...

zazoomblog : Masterchef Italia 10 i concorrenti – Aggiornato 4 febbraio - #Masterchef #Italia #concorrenti - TanoLove8 : Mezza Italia dopo la prima eliminazione di stasera! ?????????? #MasterChefIt #MasterChef - Noovyis : (MasterChef Italia 10, la nuova puntata stasera su Sky Uno: le anticipazioni) Playhitmusic - - Hattori89436032 : Monir non partecipa a Masterchef, ma a Italia's got talent come comico. #MasterChefIt - Serena_Laurelli : Maxwell nuovo Masterchef Italia #MasterChefIt -