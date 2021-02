Mario Draghi non è sui social network | né su Facebook | né su Twitter o Instagram

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 febbraio 2021)non è sui: né su, né sunon è sui, non usa nèné. Nella mattinata di oggi, giovedì 4 febbraio, Salvini ha fatto una direttariferendosi direttamente ae dimenticando, o non tenendo conto, che il professore appena incaricato dal presidente Mattarella di formare il governo, non utilizza i. “Occorre lavorare, occorre approvare qualcosa che serva agli italiani”, afferma Matteo Salvini che prosegue: “Noi ci siamo, noi siamo a disposizione. Però il problema non sono i nomi, lo dico a...