(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il cantante americano Marilyn Manson, 52 anni, nei giorni scorsi è stato accusato di abusi fisici e psicologici da diverse donne, inclusa Evan Rachel Wood con cui è stato fidanzato dal 2007 al 2010 (quando si sono messi insieme lei aveva 18 anni): «Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui» ha raccontato l’attrice parlando di aggressioni sessuali, abuso psicologico e varie forme di violenza da parte di un uomo che definisce «pericoloso».

RadioFrecciaOf : Vicenda #Manson : Wes Borland dei Limp Bizkit e Trent Reznor lo accusano. L'ex moglie Dita Von Teese racconta la s… - tmb666 : Non entro nel merito della questione Marilyn Manson, perché tanto si è già capito che la cancel culture americana h… - anarcomico : Marilyn Manson, parla l'ex moglie Dita Von Teese: «Con me è stato diverso» | Rolling Stone Italia - sonomusicgroup : Dita Von Teese commenta le accuse rivolte all’ex marito Marilyn Manson - RumoreMagazine : Dopo le accuse di violenza mosse a #MarilynManson, è tornato alla luce un episodio raccontato nella sua autobiograf… -

Ultime Notizie dalla rete : Marilyn Manson

Spread the love L'attrice Evan Rachel Woods rivela il nome dell'uomo che aveva usato violenza su di lei: è l'ex compagno, scandalo sui social. L'attrice statunitense Evan Rachel Wood aveva già raccontato in passato di avere subito violenza da parte di un uomo, ma solo nelle ultime ore ne ha rivelato il ...L'accusa di abusi da parte di Evan Rachel Wood nei confronti dell'ex fidanzatoha sollevato un polverone sul cantante. L'attrice di Westworld aveva dichiarato sui suoi social media di aver subito, fin da adolescente, manipolazioni costanti da parte della rockstar. ...Dopo le accuse di abusi sessuali mosse contro la rockstar da Evan Rachel Wood e altre donne arrivano le dichiarazioni della diva del burlesque: «I dettagli resi pubblici non corrispondono alla mia esp ...LOS ANGELES - Nelle scorse ore la polizia si è recata nella proprietà di Marilyn Manson a Hollywood Hills. Tmz riferisce che a chiamare gli agenti è stato un amico del cantante, preoccupato per non es ...