Mara Venier, il dolore per l'amico scomparso: "Non dimenticherò il bene che mi hai voluto" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un bene che non può essere di certo accantonato. Mara Venier ricorda una delle persone più care, in un commovente messaggio sui social. Ecco le sue parole. Il post di Mara Venier Un messaggio commovente, ricco di ricordi emozionanti che hanno segnato la sua grande carriera. La conduttrice di Domenica In , Mara Venier , ha pubblicato una stories sul suo account Instagram ufficiale. Stories, che ha commosso il grande pubblico e la stessa regina della domenica televisiva. Venier ha condiviso una dedica di Francesco Merola , terzogenito di Mario Merola e Rosa Serrapiglia. Scrive Merola: "Papà ti adorava" , mentre risuona un grande classico in sottofondo, Passione Eterna. Tutto è accompagnato da un bellissimo scatto in cui si vedono Mario ...

