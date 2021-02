M5s: "Auspico governo politico. Io ci sono e ci sarò per Pd-M5s-Leu" (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ieri ho incontrato Draghi, è stato un incontro lungo e aperto durante il quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro”. Inizia così l’intervento del premier uscente Giuseppe Conte davanti a Palazzo Chigi. A chi dice che sarà un ostacolo per il nuovo governo manda a dire “i sabotatori cerchiamoli altrove”. Conte rassicura poi il Movimento 5 stelle: “Io ci sono e ci sarò sempre”. Alle altre due anime della vecchia maggioranza dice ancora: Agli amici Pd e di Leu dico che dobbiamo lavorare tutti insieme perché l’alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo iniziato a costruire è un progetto forte e concreto”. Sul prossimo esecutivo dice: “Auspico un governo politico che sia solido e abbia sufficiente coesione per operare quelle scelte politiche, eminentemente politiche perché le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ieri ho incontrato Draghi, è stato un incontro lungo e aperto durante il quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro”. Inizia così l’intervento del premier uscente Giuseppe Conte davanti a Palazzo Chigi. A chi dice che sarà un ostacolo per il nuovomanda a dire “i sabotatori cerchiamoli altrove”. Conte rassicura poi il Movimento 5 stelle: “Io cie cisempre”. Alle altre due anime della vecchia maggioranza dice ancora: Agli amici Pd e di Leu dico che dobbiamo lavorare tutti insieme perché l’alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo iniziato a costruire è un progetto forte e concreto”. Sul prossimo esecutivo dice: “unche sia solido e abbia sufficiente coesione per operare quelle scelte politiche, eminentemente politiche perché le ...

