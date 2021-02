M5s a rischio scissione, tra sostegno e opposizione al governo Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prendono il via oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. Il quadro politico resta però ancora molto incerto, soprattutto all’interno del M5s, che dopo anni di guerra alle elites, ora rischia di spaccarsi sull’appoggio ad un esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca centrale europea. “In L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prendono il via oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Marioper la formazione del nuovo. Il quadro politico resta però ancora molto incerto, soprattutto all’interno del M5s, che dopo anni di guerra alle elites, ora rischia di spaccarsi sull’appoggio ad un esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca centrale europea. “In L'articolo proviene da Inews.it.

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - davidallegranti : ADN0467 7 POL 0 ADN POL NAZ **FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO RO… - FBXII : @lorepregliasco Il M5S si sta interrogando se morire 'duro e puro' oppure diventare grande. Se sceglie la seconda i… - irpinia24 : Ciampi (M5S): 'Quasi due milioni spesi per una struttura fantasma destinata alla prevenzione del rischio idrogeolog… - adrianobiondi : Il rischio è incartarsi: #Conte ha disegnato l'assetto di un nuovo governo, in contrasto con indicazioni del capo d… -