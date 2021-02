Latina e Provincia, 176 nuovi casi e 3 vittime. Ecco i dati Comune per Comune (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 176 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 20 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 17 a Cisterna, 3 a Cori, 9 a Fondi, 15 a Formia, 1 a Gaeta, 27 a Latina, 4 a Maenza, 4 a Minturno, 9 a Pontinia, 7 a Priverno, 4 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 21 a Sabaudia, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 12 a Sezze, 1 a Sonnino, 2 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia e 10 a Terracina. Leggi anche: Anticorpi monoclonali: via libera dell’Aifa, l’azienda di Latina finalmente libera di produrre anche per l’Italia la cura per il Covid Sono 3 i pazienti deceduti: uno residente a Formia, uno a Cisterna e uno a Latina. 144, invece, le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 176 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 20 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 17 a Cisterna, 3 a Cori, 9 a Fondi, 15 a Formia, 1 a Gaeta, 27 a, 4 a Maenza, 4 a Minturno, 9 a Pontinia, 7 a Priverno, 4 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 21 a Sabaudia, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 12 a Sezze, 1 a Sonnino, 2 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia e 10 a Terracina. Leggi anche: Anticorpi monoclonali: via libera dell’Aifa, l’azienda difinalmente libera di produrre anche per l’Italia la cura per il Covid Sono 3 i pazienti deceduti: uno residente a Formia, uno a Cisterna e uno a. 144, invece, le persone guarite nelle ultime 24 ore. su Il Corriere della Città.

