Jeff Bezos lascia la poltrona ad Andy Jassy

E ora tocca ad Andy Jassy: Jeff Bezos gli ha lasciato la poltrona di ceo di Amazon. Non è che il grande capo sparisca: in una lettera ai dipendenti, Bezos ha dichiarato che passerà alla carica di presidente esecutivo e si concentrerà su «nuovi prodotti e iniziative ancora allo stadio iniziale».

