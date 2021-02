Inter, calendario in salita e i dubbi di Suning | RIVALI SCUDETTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Inter di Antonio Conte, nonostante sia a due punti dal Milan capolista,deve affrontare due problemi: il calendario e le tanti voci societarie Inter, calendario in salita e i dubbi di Suning RIVALI SCUDETTO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'di Antonio Conte, nonostante sia a due punti dal Milan capolista,deve affrontare due problemi: ile le tanti voci societarieine idiPianeta Milan.

Inter : ??? | CALENDARIO Ecco tutti i nostri appuntamenti del mese di febbraio ?? #ForzaInter ???? - PianetaMilan : #Inter, calendario in salita e i dubbi di Suning | RIVALI SCUDETTO - vojvodismo : Comunque vedo che l'#inter ha scelto per il 2021 il logo basato sul Toro riferendosi al calendario cinese. Potevano… - internewsit : Coppa Italia, calendario ritorno semifinali: Juventus-Inter la prima - - gattusismo__ : RT @Alex_Cavasinni: E intanto, col ritorno di martedì prossimo, l'#Inter avrà già giocato due partite in più in stagione di Lazio, Milan e… -